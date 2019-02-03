Папа Франциск вылетел в Объединенные Арабские Эмираты

В воскресенье 3 февраля, сразу по окончании полуденной молитвы «Ангел Господень», Папа Франциск отправился в аэропорт «Фьюмичино», откуда вылетел в Объединенные Арабские Эмираты, тем самым начиная свое 27-е по счету зарубежное путешествие. Перед тем, как подняться на борт самолета, Святейший Отец посетил расположившееся в здании Римского международного аэропорта учреждение, действующее под эгидой организации «Аэропорты Рима» и предлагающее помощь бездомным. А накануне вечером Папа Франциск, верный своей традиции, побывал в базилике Санта-Мария-Маджоре, где помолился перед Богородичной иконой Salus Populi Romani в намерении своего предстоящего Апостольского визита. С начала своего понтификата в 2013 г. нынешний Римский Епископ возносит свои молитвы в этом храме вот уже 69-й раз.

По материалам Vatican News