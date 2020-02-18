Папа Франциск ввёл обязательную миссионерскую практику для дипломатов

Новый порядок прохождения практики для студентов Папской церковной академии вступит в силу начиная со следующего учебного года. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

17 февраля Папа Франциск направил президенту Папской церковной академии монсеньору Джозефу Марино письмо, в котором объявляет о новом порядке прохождения практики для будущих церковных дипломатов, обучающихся в академии. В конце Специальной ассамблеи Синода епископов по проблемам Амазонии Святейший Отец предложил, чтобы молодые пресвитеры, готовящиеся к дипломатическому служению от имени Святейшего Престола, проходили практику не в офисах нунциатуры, а на миссионерских территориях. «Я убежден, – пишет Папа, – что подобный опыт будет полезен для всех молодых людей, которые начинают священническое служение или к нему готовятся, но в особенности – для тех, кто в будущем будет призван сотрудничать с Папскими представителями, а впоследствии в свою очередь могут стать посланниками Святого Престола в странах и в поместных Церквах».

«Миссия, которая однажды будет на вас возложена, приведет вас в разные уголки мира, – воспроизводит Папа слова из своей речи, обращенной к сообществу Папской церковной академии 5 лет назад, – в Европу, которой нужно проснуться; в Африку, жаждущую примирения; в Латинскую Америку, изголодавшуюся по материальной и духовной пище; в Северную Америку, желающую вновь открыть корни своей идентичности, которая не может отождествляться с отвержением других; в Азию и Океанию, перед которыми стоит задача быть закваской в диаспоре и вести диалог с культурой предков во всём ее многообразии».

Папа подчеркивает, что будущие дипломаты Святого Престола должны иметь не только солидную духовную и пастырскую подготовку, наряду со специфической дипломатической формацией, но и личный опыт миссионерства за пределами собственной епархии. Каждый будущий церковный дипломат должен в течение определенного времени разделять путь других поместных Церквей, участвуя в их повседневном евангелизационном труде. Таким образом, Папа распоряжается о включении миссионерской практики в программу Папской церковной академии. Эта практика будет длиться целый год и осуществляться в различных поместных Церквах по всему миру. Новый порядок прохождения практики вступит в силу начиная с первокурсников, которые поступят в Академию в следующем, 2020/2021 учебном году. Папа выражает уверенность, что это нововведение принесет пользу не только молодым учащимся Академии, но и тем поместным церковным общинам, где они будут проходить миссионерскую практику.