Папа Франциск встретился с Сильвестром Сталлоне (ФОТО)

Папы Римские встречаются с самыми разными людьми: от кельнского триумвирата до российских президентов и экологов из бассейна Амазонки. Уже стал легендарным образ Боба Дилана, поющего на мероприятии, посвященном Иоанну Павлу II на площади Святого Петра. А в минувшую пятницу Папа Франциск принял на частной аудиенции американского актера, режиссера и кинопродюсера Сильвестра Сталлоне, сообщила Пресс-служба Святейшего Престола.

77-летний Сталлоне, известный в основном по ролям в фильмах «Рокки» и «Рэмбо», пришел на аудиенцию в Ватикан вместе со своей семьей.

Сталлоне приехал в Италию, чтобы вместе со своим братом Франком, известным музыкантом, принять почетное гражданство в Джоя-дель-Колле недалеко от Бари, откуда его отец когда-то эмигрировал в США.

Это не первая встреча Папы Франциска с представителями мира кино. В декабре 2022 года он дал частную аудиенцию Роберто Бениньи, 70-летнему итальянскому актеру и комику, известному своей чрезвычайно экспрессивной манерой.

В декабре 2019 года, принимая на аудиенции в Ватикане представителей Католической ассоциации кинематографистов — церковной организации, которая содействует деятельности приходских и общинных кинотеатров, понтифик отметил, что «кино является мощным инструментом объединения, оно пробуждает чувства и формирует взгляд человека на реальность».

По материалам Vatican News и «Седмица.ру»