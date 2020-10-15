Папа Франциск встретился с родителями убитого в Италии священника

Папа Франциск в среду, 14 октября, встретился с родителями трагически погибшего месяц назад о. Роберто Мальджезини. Напомним, священник, посвятивший себя самым последним и отверженным, был убит 15 сентября в городе Комо на севере Италии одним из опекаемых бездомных мигрантов, который страдал психическим расстройством.

«Когда мы хотим кого-то утешить, мы не находим слов. Но я присоединяюсь к вашим слезам и молитве, и с этими слезами, с этой болью я обращаюсь к Господу и возношу Ему хвалу за то свидетельство, которое проявил этот исповедник любви к беднейшим», — сказал Папа Франциск и заверил родителей, что жестокая смерть их сына не положила конец его миссии.

«Такие священники, как дон Роберто, возродят веру народа Божьего. Его насильственная смерть в Комо заставила мир открыть для себя черты безмолвной благотворительности, состоящей из заботы и любви, которая не требует вознаграждения».

Дон Роберто Мальджезини родился в 1969 году на севере Италии в Морбеньо. Получив специальность бухгалтера, работал три года в банке. Затем, почувствовав призвание Бога, решил поступить в семинарию. Был рукоположен во священники в 1998 году и назначен викарием прихода в Граведоне. В 2003 году был переведен в Липомо. С 2008 года нес свое служение в городе Комо.