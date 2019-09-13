Папа Франциск встретился с новыми епископами

Епископы, хиротонисанные в этом году, завершили свое паломничество в Рим, где они принимали участие в специальном семинаре для новоназначенных епископов, организованном Конгрегацией по делам епископов и Конгрегацией Восточных Церквей. 12 сентября их принял на частной аудиенции Папа Франциск. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Обращаясь к новым епископам, Святейший Отец подчеркнул их миссию: «Быть для Церкви и для мира таинством близости Бога». Поэтому епископы должны быть максимально близкими к Богу и столь же близкими к своему народу. «Каждый день, не жалея времени, нужно представать перед Иисусом и приносить Ему людей, ситуации, подобно открытым руслам между Ним и нашим народом», – сказал Папа. «Без Него, без Сеятеля, будет тяжело с терпеливым упованием сопровождать медленный процесс созревания, — пояснил Святейший Отец. – Без Него рано или поздно мы впадем в пессимизм и меланхолию, говоря ʺвсё плохоʺ. Как неприятно, когда это говорит епископ! Только пребывая с Иисусом, мы убережемся от пелагианского притязания, как будто добро исходит от наших способностей».

Близость к народу – это не оппортунистская стратегия, а наше «основное состояние», продолжил Папа, добавив, что от епископов зависит то, насколько люди ощущают Бога далеким, насколько используют Его имя, чтобы оправдать строительство стен и разрушение мостов, чтобы сеять ненависть. «Как ужасно, когда именно епископ разрушает мосты, сеет ненависть и недоверие», — констатировал Папа.

Близость епископа к народу – это не риторика, не самопровозглашение, но «реальная доступность». Бог – пояснил Папа – нас удивляет, выбивает из колеи, разрушая все наши планы: «Будьте к этому готовы и не бойтесь», — призвал Папа новых епископов. Близость состоит из конкретных поступков, свойственных Доброму Самарянину: она побуждает видеть, то есть не смотреть в другую сторону, не делать вид, будто ничего не случилось, не оставлять людей в ожидании. Она побуждает приближаться, то есть посвящать людям больше времени, чем письменному столу, не бояться контакта с реальностью. Наконец, близость побуждает перевязывать раны, проявлять заботу, брать на себя людское бремя.

Епископ – это русло благодати, а благодать намного превосходит «ту грязь, которой мы боимся», отметил Папа, призывая не бояться «запачкать руки» вместо того, чтобы «держать дистанцию». В первую очередь необходимо уделять внимание самым последним, самым бедным людям, и для этого сами епископы должны вести скромный, воздержанный образ жизни. Кроме того, епископ должен быть «стетоскопом», улавливающим сердцебиение даже на расстоянии. Нельзя довольствоваться формальным присутствием на запланированных встречах, сказал Папа и затем упомянул о «пастырях, которые настолько заботятся о себе, что кажутся безвкусной дистиллированной водой». Напротив, следует быть апостолами, выслушивать людей, а не «окружать себя мальчиками на побегушках и безотказными священниками-карьеристами». Папа призвал новоназначенных епископов чаще совершать пастырские визиты и всегда помнить, что «самыми ближними из ближних для епископа являются священники».