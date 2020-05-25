Папа Франциск впервые с марта месяца благословил верных после полуденной молитвы к Богородице из окна Апостольского дворца

Сообщает РИА Новости:

В воскресенье 24 мая впервые с начала марта, когда в Ватикане были введены чрезвычайные меры в связи с пандемией COVID-19, Папа Римский Франциск после традиционного чтения в полдень Богородичной молитвы Regina Caeli на несколько мгновений появился в окне Апостольского дворца, чтобы поприветствовать и благословить верующих, собравшихся на площади Святого Петра.

В последний раз Понтифик совершил этот традиционный жест 8 марта, когда он впервые обратился к католикам не непосредственно из Апостольского дворца, а через прямую трансляцию в интернете, которую осуществлял из Папской библиотеки информационный портал Святого Престола Vatican News. Как и в марте, несколько десятков верующих и паломников, собравшихся на главной площади Ватикана, аплодисментами и радостными возгласами приветствовали Епископа Рима, который появился в окне под звон колоколов собора Святого Петра. Напомним, что власти Ватикана 10 марта приняли ряд чрезвычайных мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса, в частности, закрыли для туристов и экскурсий собор Святого Петра и площадь перед главным католическим храмом мира.

Утром 18 мая Мессой в Ватиканской базилике, посвященной 100-летию со дня рождения святого папы Иоанна Павла II, Папа Франциск возобновил богослужения с участием верующих в этом храме. Вскоре после этой Мессы доступ верующих в собор Святого Петра и на площадь перед ним был вновь разрешен. С понедельника 18 мая во всех храмах Италии были возобновлены богослужения при строгом соблюдении верующими установленных ограничений: социальная дистанция, использование медицинских масок и перчаток. Кроме того, в соборе Святого Петра, других Папских базиликах и во многих крупных храмах Италии при входе у верующих измеряется температура при помощи специальных термосканеров.