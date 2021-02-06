Папа Франциск возглавит обряды Пепельной среды в базилике Святого Петра

Папа Франциск возглавит Святую Мессу начала Великого Поста у Алтаря Кафедры в соборе Святого Петра. Начиная с 26 февраля великопостные проповеди в Ватикане будет читать кардинал Канталамесса. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В Пепельную среду 17 февраля в 9 часов 30 минут Папа Франциск возглавит Святую Мессу с обрядом благословения и возложения пепла у Алтаря Кафедры в Ватиканской базилике. Об этом сообщает Зал печати Святейшего Престола, отмечая, что участие в богослужении верных будет крайне ограниченным, при соблюдении антиковидных мер. Общая аудиенция в этот день не состоится.

Префектура Папского Дома сообщила, что цикл традиционных великопостных проповедей в 2021 году проведёт кардинал Раньеро Канталамесса. Проповедник Папского Дома посвятит духовные размышления теме «А вы за кого почитаете Меня?» – вопросу, который в Евангелии от Матфея Господь задаёт Своим ученикам (Мф 16,15). Местом собрания станет ватиканский Зал Павла VI: благодаря его вместительности можно будет обеспечить должное расстояние между слушателями, как это было во время Адвента 2020 года, отмечается в сообщении.

Проповеди будут проходить по пятницам Великого Поста – 26 февраля, 5, 12 и 26 марта в 9 часов утра, в присутствии Папы Франциска. Послушать размышления кардинала Канталамессы приглашены кардиналы, архиепископы, епископы, прелаты Папского Дома, сотрудники Римской Курии и Римского викариата, а также старшие настоятели монашеских орденов, причисленных к Папской капелле.