Папа Франциск возглавил в Риме традиционное богослужение Пепельной среды

26 февраля Папа Франциск возглавил великопостное богослужение Пепельной среды в Риме. В 16.30 по среднеевропейскому времени началась традиционная покаянная процессия, путь которой пролегал от базилики Св. Ансельма (при монастыре бенедиктинцев) до базилики Св. Сабины (при обители отцов-доминиканцев). Базилики Святого Ансельма и Святой Сабины расположены в пределах исторической части Вечного Города на Авентинском холме. Ежегодно в Пепельную среду Римский Понтифик приезжает на Авентинский холм, чтобы вместе с древними монашескими общинами Рима отметить крестным ходом, святой Мессой и обрядом возложения пепла начало Святой Четыредесятницы – времени подготовки к торжеству Светлого Христова Воскресения. В этот раз, как и прежде, в Папской литургии Пепельной среды приняли участие кардиналы, епископы, священники, монашествующие и многочисленные верные.



По завершении процессии Епископ Рима отслужил Мессу в базилике Святой Сабины. В своей проповеди он подчеркнул, что обряд возложения пепла возвращает нас на землю, напоминая, что мы, как об этом говорится в Священном Писании, «есть прах и в прах возвратимся». «Мы – пыль во вселенной, – сказал Святейший Отец, – но пыль драгоценная, призванная к вечной жизни… Мы – надежда Бога, Его сокровище, Его слава. Таким образом, пепел символизирует наш экзистенциальный путь: от праха к жизни. Мы – прах, земля, глина, но если позволим Божьим рукам лепить нас, станем чем-то чудесным … Ведь мы рождены быть любимыми, быть детьми Божьими».

Папа Франциск в очередной раз указал, что мы не живем для этого мира. Если мы будем жить только ради мирских реалий, ради карьеры или денег, то обратимся в прах. Обряд возложения пепла подразумевает возможность иного пути: чтобы вступить на него, в наших сердцах должен вспыхнуть огонь любви. На самом деле все мы являемся гражданами небес, а любовь к Богу и ближнему – это наш пропуск на небеса. Земные блага, коими мы обладаем, – всего лишь прах, они не помогут нам взойти на небеса. Помочь в этом отношении может одна только любовь. На пути к небу Великий Пост – это инструмент исцеления. Сами мы не сможем убрать прах, оскверняющий наше сердце, его может убрать один только Христос. Поэтому на пути, ведущем навстречу Пасхе, необходимо сделать два шага: перейти от состояния праха к жизни, от нашей убогой человечности к исцеляющей человечности Иисуса. Следует просить Иисуса воздвигнуть нас из праха любовью Своею, а потом, приняв Его любовь, сделать второй шаг: позаботиться о том, чтобы вновь не обратиться в прах, то есть получить Божье прощение в Святой Исповеди, ибо как раз там огонь Божьей любви превращает наши грехи в пепел.

В заключение Святейший Отец призвал свою аудиторию примириться с Господом и отныне жить как это надлежит возлюбленным чадам Божиим, прощенным грешникам, получившим исцеление больным; жить во взаимной любви, устремляясь к вожделенной цели, к Пасхе, и убеждаясь на опыте, что Сам Господь воздвигает нас из праха.



Затем, после краткого размышления, Папа Франциск освятил пепел и приступил к обряду его возложения. На голову самого Римского Епископа, как и в прошлые годы, пепел возложил словацкий кардинал Йозеф Томко, префект Конгрегации евангелизации народов на покое и титулярный настоятель базилики Святой Сабины. Папа возложил пепел на головы кардиналов и своих ближайших помощников, а на головы верных мирян пепел возложили сослужившие Понтифику священники.

По материалам Vatican News