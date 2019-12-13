Папа Франциск возглавил Мессу в день литургического поминовения Богородицы Гваделупской

12 декабря, когда Церковь празднует память Пресвятой Девы Марии Гваделупской, покровительницы Америки, Папа Франциск по традиции возглавил Святую Мессу в соборе Святого Петра. В этот Церковь вспоминает о чудесных явлениях Богородицы в 1531 году мексиканскому ацтеку Хуану Диего. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В своей проповеди на испанском языке Святейший Отец отметил, что Пресвятая Дева Мария – это Женщина и Мать, «которая никогда не хотела присвоить себе что-либо, принадлежащее Её Сыну; Она никогда не считала себя соискупительницей, но всегда – ученицей». Святейший Отец сделал акцент именно на материнстве Пресвятой Девы, которая является Матерью для всех народов, Матерью Церкви, но прежде всего – наших сердец. Церковь женственна, и «невозможно думать о Церкви без этого богородичного начала».

Епископ Рима подчеркнул, что нельзя сводить роль женщин в Церкви к одной лишь «функциональности», то есть к бюрократическим обязанностям: такое отношение преуменьшает природу и призвание женщин, оставляя Церковь на полпути. Женское призвание к материнству преображает всю Церковь, и благодаря этому она становится именно «Святой Матерью Церковью».

Святейший Отец отметил, что Пресвятая Богородица отождествила себя с метисами, чтобы стать Матерью для всех, для всего человечества. Это великая тайна Марии, произведшей на свет Бога, «истинного Бога и истинного Человека в лице Ее Сына Иисуса».