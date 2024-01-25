Папа Франциск: война – отрицание человечности

В конце общей аудиенции в среду Папа Франциск напомнил, что в ближайшую субботу 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Передает русская служба Vatican News.

«Пусть память и осуждение этого ужасного истребления миллионов евреев и людей других вероисповеданий <…> не дадут всем не забыть, что логика ненависти и насилия никогда не может быть оправдана, ибо она отрицает нашу человечность, – подчеркнул Святейший Отец. – Война сама по себе – это отрицание человечности. Будем же неустанно молиться о мире, о прекращении конфликтов, об отказе от оружия и о помощи истерзанному населению. Я думаю о Ближнем Востоке, Палестине и Израиле, о тревожных известиях из многострадальной Украины, особенно о бомбардировках, которые обрушиваются на места, посещаемые мирными жителями, сея смерть, мучения и разруху. Я молюсь о жертвах и их близких и призываю всех, особенно тех, кто несёт политическую ответственность, сохранить человеческую жизнь, положив конец войнам. Не будем забывать, что война – это всегда поражение, всегда; в выигрыше остаются лишь производители оружия».

Приветствуя молодёжь, больных, стариков и молодожёнов, Папа также напомнил, что 24 января Церковь празднует литургическую память св. Франциска Сальского, наставника духовной жизни:

«Он учил, что христианское совершенство доступно каждому человеку, независимо от его жизненного и социального статуса. Пусть обстоятельства вашей жизни станут путями святости, которые нужно пройти с доверием к Божьей любви. Всем вам моё благословение!»