Папа Франциск внёс изменения в уголовное право Ватикана

Обнародовано Апостольское послание motu proprio (по собственному почину) Папы Римского Франциска, которое вносит поправки в систему уголовного права Ватикана. Послание подписано 8 февраля этого года. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В частности, Папа обновил систему наказаний в соответствии с требованиями времени, для обеспечения соблюдения прав осуждённого. Первая статья документа предусматривает досрочное освобождение от уголовной ответственности, то есть сокращение срока на 45-120 дней за каждый год уже приведенного в исполнение наказания. Эта возможность предусмотрена в тех случаях, когда «поведение осужденного свидетельствует о его раскаянии и он плодотворно участвовал в программе исправления и реабилитации». Эту программу исправления и реабилитации осужденный разрабатывает вместе с судьей после вынесения приговора, и сам осужденный может предложить включить в эту программу «общественно-полезные работы и социально значимое волонтерство». Предыдущее законодательство не предусматривало такой возможности.

Вторая статья документа вносит изменения в уголовную процедуру, упраздняя «заочный процесс», который прежний Ватиканский кодекс допускал в тех случаях, когда подсудимый отказывается являться на судебное заседание. Если это происходит по уважительным причинам, то есть в силу законных препятствий, то подсудимого в таком случае будет представлять его защитник. Если же подсудимый не является на заседание суда, не имея на то достаточно уважительных причин, то суд или судья обязан отложить дебаты.

Третья статья вносит дополнения в закон CCCLI (351) о судебной системе Ватикана, постановив, что в момент прекращения процесса судьи сохраняют все социальные льготы, предусмотренные для граждан Государства Града Ватикан.

Поправки касаются также апелляционного и кассационного суда: если раньше в них государственное обвинение было представлено разными должностными лицами, то теперь во всех трёх судебных инстанциях функции прокурора будет исполнять судья из Отдела поборника правосудия.