Папа Франциск утвердил избрание декана и вице-декана Коллегии кардиналов

Коллегию кардиналов возглавит ее прежний вице-декан, кардинал Джованни Баттиста Ре, а его заместителем станет кардинал Леонардо Сандри.



В субботу, 25 января с.г., Ватиканский пресс-центр обнародовал сообщение о том, что Святейший Отец утвердил избрание, совершенное кардиналами-епископами, декана Коллегии кардиналов в лице кардинала Джованни Батиста Ре, с титулом Сабина-Поджио-Миртето, который получит также титул пригородной епархии Остии. Также сообщается, что 24 января с.г. Папа Франциск утвердил избрание вице-декана Коллегии в лице кардинала Леонардо Сандри, носящего титул Санти-Бяджио-е-Карло, префекта Конгрегации Восточных Церквей.

Напомним, что каждый кардинал, в знак особой близости с Епископом Рима, носит титул одной из церквей Римской епархии или древних пригородных епархий. Согласно рангу, они делятся на кардиналов-епископов, к которым относятся те, кто носит титул пригородных епархий, а также патриархи Восточных Католических Церквей с их традиционными патриаршими титулами; кардиналов-пресвитеров, которыми являются кардиналы, возглавляющие поместные Церкви: им присваиваются титулы римских храмов; и кардиналов-диаконов, коими обычно являются высокопоставленные иерархи Римской Курии, носящие титул древних римских диаконий.

Коллегию возглавляет декан, которому помогает вице-декан. Декана и вице-декана избирают из своей среды кардиналы-епископы, а состоявшееся избрание должен утвердить Папа. Принимая во внимание увеличение числа членов Коллегии кардиналов, Папа Франциск принял решение увеличить и количество кардиналов-епископов, возвысив в июне 2018 г. до этого достоинства кардиналов Пьетро Паролина, Леонардо Сандри, Марка Уэлле и Фернандо Филони, приравняв их во всех отношениях к кардиналам, носящим титул пригородных епархий.

По материалам Vatican News