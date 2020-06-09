Папа Франциск учредил фонд «Иисус Божественный работник»

Епископ Рима внёс первый миллион в фонд поддержки работников, пострадавших от пандемии КОВИД-19. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Папа Франциск учредил специальный фонд «Иисус Божественный работник», сделав первый взнос: миллион евро, направленный епархиальному отделению «Каритас». Сообщая о создании фонда викарию Его Святейшества для Римской епархии кардиналу Де Донатису, Папа пишет, что последствия пандемии «серьезно угрожают социальной ткани нашего города». Многие римляне обращаются за помощью, и «пяти хлебов и двух рыб» оказывается недостаточно, отмечает Епископ Рима. Тем не менее столица выказывает множество знаков жизнеспособности Церкви и общества: прежде всего это рост пожертвований тем, кто заботится о больных и о бедных.

Папа призывает всех римлян, и в первую очередь римские общественные организации и госучреждения, прислушаться к просьбам о помощи. «Я надеюсь, что в Риме возвращение к нормальности начнется именно с дела, которое нас объединит, когда мы отреагируем на страдания тех, кто находится на обочине», – подчеркивает Папа и поясняет: среди тех, кто больше всего пострадал от пандемии, – огромное число работников, которые жили поденным и почасовым трудом, разовыми заработками, практикантов, домработниц, индивидуальных предпринимателей, а также наемных работников с временным контрактом. Новый фонд «Иисус Божественный работник», учрежденный Римским архиереем, призван подчеркнуть ценность и достоинство труда и воодушевить всех людей доброй воли проявить солидарность и внести свой вклад. Папа обращается ко всем римлянам и добавляет, что сегодня «недостаточно делиться только избытком». Прежде всего Святейший Отец призывает к щедрости священников, надеясь, что они первыми сделают свой взнос на благо общин. «Благодать ежедневного преломления хлеба Евхаристии, – пишет Папа, – побуждает нас делать то же самое в отношении наших братьев и сестер».