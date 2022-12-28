Папа Франциск тепло пообщался с сестрами-елизаветками из России (ФОТО)

Смотрите, какое чудо случилось!😊

Папа Франциск, узнав, что наши сестры проездом в Риме, пригласил их на встречу.☺🥰

А ведь встреча с Папой, такое дело — все хотят, но это немного сложно (как раз потому что много желающих и в сутках всего 24 часа, а то бы, конечно).

Бог не перестаёт восхищать и удивлять нас. Сколько еще у Него сюрпризов для Его возлюбленных!❤

Кто потерял веру и надежду, надеюсь, этот пост и фото хоть немного помогут их обрести.

Доверяйте Богу!😊 Он знает наши сердца и все самое сокровенное, что храним и не имеем отваги поделиться.

Доверяйте! Мечтайте! Не бойтесь!😊🌟



Источник: ВК-паблик сестры Эмилии Лаврехиной, CSSE