Папа Франциск тепло пообщался с сестрами-елизаветками из России (ФОТО)
Смотрите, какое чудо случилось!😊
Папа Франциск, узнав, что наши сестры проездом в Риме, пригласил их на встречу.☺🥰
А ведь встреча с Папой, такое дело — все хотят, но это немного сложно (как раз потому что много желающих и в сутках всего 24 часа, а то бы, конечно).
Бог не перестаёт восхищать и удивлять нас. Сколько еще у Него сюрпризов для Его возлюбленных!❤
Кто потерял веру и надежду, надеюсь, этот пост и фото хоть немного помогут их обрести.
Доверяйте Богу!😊 Он знает наши сердца и все самое сокровенное, что храним и не имеем отваги поделиться.
Доверяйте! Мечтайте! Не бойтесь!😊🌟
Источник: ВК-паблик сестры Эмилии Лаврехиной, CSSE
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