Папа Франциск сыграл с верующим в настольный футбол (ФОТО)

Неожиданным образом завершилась вчерашняя общая аудиенция Папы Римского в Ватикане: по традиции лично приветствуя участников встречи, понтифик решил немного поиграть с одним из верующих в настольный футбол, фотографии Папы за игрой в кикер появились в ряде итальянских СМИ.

Естественно, белоснежный стол для кикера был принесен и установлен в ватиканском Зале Павла VI заранее. Тем не менее, Папа Франциск был явно обрадован этим сюрпризом и, улыбаясь, на некоторое время отдался этой любимой молодежью игре.

Как пишет РБК со ссылкой на издание Gazzetta del Sud, опубликовавшее фотографии «матча», данный стол для футбола является инклюзивным. Он специально был смастерен таким образом, чтобы на нем смогли играть люди с инвалидностью. Например, его высоту можно настроить так, чтобы дать возможность играть людям на инвалидных колясках.

Интересно, что неделю назад общая аудиенция в Ватикане тоже ознаменовалась новым отходом понтифика от строгого протокола Святейшего Престола. Тогда после папского благословения один из близких сотрудников Папы Франциска принес ему мобильный телефон, и тот некоторое время оживленно беседовал с кем-то на глазах у нескольких десятков верующих. После непродолжительного телефонного разговора Папа под аплодисменты присутствующих по обычаю спустился со сцены и лично поприветствовал участников аудиенции. Отвечая на вопрос журналистов о том, с кем Папа Римский провел неотложный телефонный разговор, в Ватикане ограничились уточнением, что речь шла о «личной беседе».

Папа Франциск широко известен тем, что легко может отступить от протокола, чтобы пообщаться с простыми людьми, с которыми из-за множества обязанностей он встречается не столь часто.

В прошлую среду присутствовавшие на аудиенции верующие стали свидетелями того, что понтифик активно занимается текущими делами Святейшего Престола после того, как в июле он провел десять суток в больнице в связи с хирургической операцией на кишечнике. Теперь же Папа Римский в очередной раз продемонстрировал, что хочет быть как можно ближе к обычным людям, с которыми он не желает терять постоянной связи, отмечает РИА Новости.