Папа Франциск: социальное учение Церкви должно выражаться в конкретных проектах

«Я рад возможности принять вас в Доме Святого Петра, этом символе единства Вселенской Церкви. Благодарю вас за то, что вы приехали сюда с разных концов света, чтобы поделиться здесь опытом и совместно размышлять о путях включения в социальное служение», – этими словами Папа Франциск начал свою речь, обращенную к собравшимся в Ватикане в субботу 7 декабря представителям Святого Престола в Международных организациях и руководителям Неправительственных организаций, чья деятельность вдохновляется учением Католической Церкви.



Папа напомнил присутствующим слова Пастырской Конституции Второго Ватиканского Собора о Церкви в современном мире «Gaudium et spes»: «Созиданию сообщества народов, живущих в мире и братстве, различным образом могут оказывать содействие разнообразные международные католические объединения, которые следует укреплять как через увеличение численности должным образом подготовленных сотрудников, так и через обеспечение их необходимыми материальными средствами, а также через надлежащую координацию их усилий. В нашу эпоху эффективность прилагаемых усилий и необходимость диалога подразумевают согласованную инициативу». Ссылаясь на это утверждение Собора, Понтифик сосредоточился внимание на трех его аспектах, касающихся необходимости надлежащей подготовки кадров, эффективного использовании ресурсов и координации действий.

Папа заметил, что в условиях неоднозначности современного мира и антропологического кризиса существует потребность в последовательном жизненном свидетельстве, способствующем диалогу и позитивной рефлексии о человеческом достоинстве. В этой связи христианам следует сознавать себя «инструментами работы Бога в мире, а также приобретать «надлежащую профессиональную подготовку в сфере естественных и гуманитарных наук, чтобы представлять их в христианской перспективе». «В этом отношении социальное учение Церкви предлагает церковные ориентиры, которые способны помочь лучше служить человечеству. Я призываю вас изучать его, быть хорошо осведомленными в нем, чтобы затем оно находило конкретное выражение в ваших проектах», – сказал Святейший Отец и далее подчеркнул, в общественно-политической сфере приоритетным заданием Церкви должны стать воспитание и образование. Необходим своего рода «глобальный образовательный союз», в котором учили бы работать для дела мира и социальной справедливости, воспитывали бы чувства гостеприимства и солидарности по отношению к другим народам, формировали бы сознание настоятельной потребности заботы об «общем доме».



Говоря же о необходимости эффективного использования материальных ресурсов, Понтифик отметил, что ресурсы являются важным и необходимым фактором любой деятельности, и всё же иногда может статься так, что их окажется недостаточно для достижения определенных целей. «Мы не должны в этом случае опускать руки. Следует помнить, что Церкви на протяжении всей истории удавалось творить великие дела с привлечением ограниченных средств. Разумеется, необходимо позаботиться о том, чтобы такие средства находились, максимально используя при этом собственные таланты, притом не забывая, что любая наша способность исходит от Бога и не является нашей собственностью», – умозаключил Папа.

Продолжая свою речь, он обратил внимание на важность координации действий между базирующимися на католических ценностях неправительственными организациями. Их сотрудничество засвидетельствует единство Церкви и готовность всех ее подразделений совместно продвигаться по пути служения общему благу. «Современный мир требует новой страсти и нового воображения, дабы открыть новые пути диалога и сотрудничества ради взращивания культуры встречи, где человеческое достоинство, по замыслу Творца, стоит на первом месте», — подчеркнул в своем выступлении Папа Франциск.



По материалам Vatican News