Папа Франциск: смерть – не конец всего, а новое начало

24 апреля выходит из печати книга кардинала Анджело Сколы, архиепископа Миланского на покое, с предисловием Святейшего Отца Франциска. Иерарх назвал свою книгу «В ожидании нового начала. Размышления о старости».

В предисловии, датированном 7 февраля этого года, Папа Франциск пишет об «обезоруживающей откровенности», с какой иерарх говорит о своем возрасте: о старости, которая, пишет Скола, «обрушилась на меня с внезапным и во многом неожиданным ускорением».

«Уже в выборе слова, каким он сам себя называет, – “старик”, — я вижу мою созвучность автору, — признается Папа. – Да, мы не должны бояться старости, не должны бояться принять старение, потому что жизнь есть жизнь, и подслащивать реальность означало бы изменять истине о вещах. Вернуть достоинство этому термину, нередко воспринимаемый болезненно, — это поступок, за который кардиналу Сколе можно сказать спасибо. “Старый” не означает “на выброс”, как иногда понуждает думать извращенная культура отбросов. Напротив, старость означает опыт, мудрость, знание, распознавание, вдумчивость, внимание и неспешность… Как же мы нуждаемся в этих ценностях!».

Проблема не в старости, а в том, как мы стареем, продолжает Папа: «В том, проживаем ли мы этот период жизни как благодать, а не с досадой; принимаем ли мы время (и время продолжительное), когда нам не хватает сил, растущую усталость тела, реакции, уже не те, что в молодости, с чувством благодарности, признательности, — тогда да, и старость становится возрастом жизни, как учил Романо Гуардини, поистине плодородной и излучающей добро».

Папа Франциск комментирует слова Анджело Сколы о страданиях, часто сопровождающих старость, и о смерти: это «драгоценные камни веры и надежды». Папа замечает в книге кардинала отголоски богословия Ханса Урса фон Бальтазара и Йозефа Ратцингера – «богословия на коленях», пронизанного молитвой и диалогом с Господом.

Книга Анджело Сколы – «это исповедь с открытым сердцем о том, как он готовится к окончательной встрече с Иисусом». Страницы издания дают нам «утешительную уверенность: смерть – не конец всего, а начало чего-то. Это новое начало, как мудро отражено в названии, поскольку вечная жизнь, которую любящий проживает на земле, посреди повседневных дел, — это начало того, что не закончится. И это именно “новое” начало, ведь мы будем переживать то, что никогда еще не переживали полностью: вечность».



Источник: русская служба Vatican News