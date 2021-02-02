Папа Франциск работникам американского католического информагентства: следует со смирением и ответственностью служить истине

В понедельник, 1 февраля 2021 г. Папа Франциск принял на аудиенции представителей американского информагентства Католическая служба новостей, органа Конференции епископов США, посетивших Ватикан по случаю 100-летия своего основания. Поприветствовав участников встречи, Святейший Отец вручил им распечатку заранее приготовленной официальной речи, а всё время аудиенции посвятил непринужденному личному общению.



«За прошедшие сто лет, – говорится в заготовленном Папой обращении, – Католическая служба новостей сделала бесценный вклад в англоязычную информационную среду, рассказывая о миссии Церкви, суть которой – возвещать Евангелие и давать свидетельство любви Божией, явленной во Христе Иисусе». Святейший Отец добавил, что девиз упомянутого информагентства – «Взвешенный, правдивый, осведомленный» – остается весьма актуальным в современном контексте, когда новостями сплошь да рядом манипулируют, а дезинформация набирает обороты и широко распространяется.

Преемник Святого Петра тепло поблагодарил журналистов за их труд и призвал их и в дальнейшем способствовать диалогу и толерантному общению между людьми и сообществами. «Нам нужны средства массовой информации, – читаем мы в послании, – которые могут помочь людям, особенно молодежи, отличать добро от зла, вырабатывать обоснованные суждения на основе понятного и беспристрастного изложения фактов и признавать всю важность усилий ради торжества справедливости, социальной гармонии и уважения к нашему общему дому».



В заключение Папа Франциск пожелал, чтобы «дух общение с Епископом Рима, который всегда был характерной чертой Католической службы новостей», и в дальнейшем руководил их стремлением служить истине со смирением и ответственностью.

По материалам Vatican News