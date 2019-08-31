Папа Франциск проводил в последний путь кардинала Сильвестрини

Папа Франциск проводил в последний путь кардинала Акилле Сильвестрини, скончавшегося 29 августа в римской Клинике Джемелли на 96-м году жизни.

Погребальную церемонию в базилике Святого Петра в пятницу 30 августа возглавил Вице-декан Коллегии Кардиналов Джованни Баттиста Ре. Подытоживая жизненный путь своего собрата по Коллегии кардиналов он, в частности, сказал: «Его длительная, наполненная деятельностью жизнь была полностью посвящена работе в Римской Курии ради служения Церкви, Папе и Святому Престолу, а также благу всего общества». В своей проповеди кардинал Ре особым образом отметил огромный дипломатический опыт покойного и его труды в сфере защиты прав человека, борьбы за мир и разоружение, а также его подлинно-пастырский дух, его плодотворную работу на ниве воспитания молодежи.

Когда заупокойная святая Месса подходила к концу, к молящимся присоединился Папа Франциск и совершил заключительные погребальные обряды «последнего прощания» (Commendatio et Valedictio).

По материалам Vatican News