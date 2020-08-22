Папа Франциск призвал вверить зарождающуюся жизнь святому Раймунду Ноннату

Папа Франциск направил послание аргентинскому священнику Рубену Серачи, настоятелю прихода Святого Раймунда Нонната, покровителя акушерок. Престольный праздник этой общины Буэнос-Айреса будет отмечаться 31 августа. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

«В моей памяти живы встречи с вами в дни праздников, благословения матерей, детей, супружеских пар, молящих Бога о ребёнке… Это настоящий гимн появляющейся на свет жизни, – пишет Святейший Отец, вспоминая своё архиепископское служение в Буэнос-Айресе. – Также и теперь, когда на аудиенциях пары просят у меня благословения для будущего ребёнка, я прошу их молиться святому Раймунду Ноннату, и если они аргентинцы, то советую им посетить церковь на улице Сервантеса». Святой Раймунд Ноннат – прозванный «нерождённым», поскольку он не был рождён живой матерью, но извлечён из её безжизненного тела с помощью кесаревого сечения, – благодаря драматическим обстоятельствам своего появления на свет является небесным покровителем рожениц, младенцев и акушерок.

Говоря о девятидневном молебне, который начнётся в эту субботу 22 августа и завершится 31 августа литургическим праздником Святого, Епископ Рима пожелал прихожанам аргентинской общины «достойного богослужения» несмотря на ограничения, связанные с пандемией COVID-19: «Я уверен, – пишет Предстоятель Вселенской Церкви, – что благодать, мир, здоровье и плодовитость будут в изобилии».

В этом году празднование Святого сопровождает девиз: «Вместе со святым Раймундом мы обретаем надежду». 31 августа в 19 часов 30 минут торжественную Мессу в церкви святого Раймунда Нонната возглавит аргентинский примас кардинал Марио Поли, архиепископ Буэнос-Айреса.