Папа Франциск призвал вверить зарождающуюся жизнь святому Раймунду Ноннату

Папа Франциск призвал вверить зарождающуюся жизнь святому Раймунду Ноннату

Август 22, 2020

направил послание аргентинскому священнику Рубену Серачи, настоятелю прихода Святого Раймунда Нонната, покровителя акушерок. Престольный праздник этой общины Буэнос-Айреса будет отмечаться 31 августа. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

«В моей памяти живы встречи с вами в дни праздников, благословения матерей, детей, супружеских пар, молящих Бога о ребёнке… Это настоящий гимн появляющейся на свет жизни, – пишет Святейший Отец, вспоминая своё архиепископское служение в Буэнос-Айресе. – Также и теперь, когда на аудиенциях пары просят у меня благословения для будущего ребёнка, я прошу их молиться святому Раймунду Ноннату, и если они аргентинцы, то советую им посетить церковь на улице Сервантеса». Святой Раймунд Ноннат – прозванный «нерождённым», поскольку он не был рождён живой матерью, но извлечён из её безжизненного тела с помощью кесаревого сечения, – благодаря драматическим обстоятельствам своего появления на свет является небесным покровителем рожениц, младенцев и акушерок.

Говоря о девятидневном молебне, который начнётся в эту субботу 22 августа и завершится 31 августа литургическим праздником Святого, Епископ Рима пожелал прихожанам аргентинской общины «достойного богослужения» несмотря на ограничения, связанные с пандемией COVID-19: «Я уверен, – пишет Предстоятель Вселенской Церкви, – что благодать, мир, здоровье и плодовитость будут в изобилии».

В этом году празднование Святого сопровождает девиз: «Вместе со святым Раймундом мы обретаем надежду». 31 августа в 19 часов 30 минут торжественную Мессу в церкви святого Раймунда Нонната возглавит аргентинский примас кардинал Марио Поли, архиепископ Буэнос-Айреса.

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