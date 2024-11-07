Святейший Отец призвал помолиться за Испанию

На общей аудиенции 6 ноября Папа Франциск обратился к верующим с призывом молиться о жителях Валенсии и других испанских областей, пострадавших от разрушительных наводнений. Передает русская служба Vatican News.

В начале встречи Епископ Рима возложил цветы к образу Богоматери всех оставленных (Virgen de los Desamparados), покровительницы Валенсии, подаренной жителями этого испанского региона. «Я хочу, чтобы она была здесь», – пояснил Святейший Отец перед началом катехизического наставления.

«Сегодня мы особенно молимся о Валенсии и о других регионах Испании, которые страдают от наводнения», – сказал Папа, сопроводив свои слова молитвой и минутой молчания. Вместе с паломниками Святейший Отец вознёс молитву «Радуйся, Мария» за жителей Пиренейского полуострова, напомнив о страданиях людей во всём мире:

«Не будем забывать об истерзанной, многострадальной Украине, не будем забывать о Газе и Израиле. На днях 153 мирных жителя были расстреляны на улице. Это очень печально».

Также в минувшее воскресенье 3 ноября после молитвы Angelus Папа призвал задуматься о личной ответственности каждого: «Что мы делаем для жителей Валенсии? Молимся ли о них? Предлагаем ли какую-то помощь? Подумаем над этим вопросом». По последним данным местных властей, в пострадавших областях Испании 89 жителей числятся пропавшими без вести, а количество подтверждённых жертв достигло 211 человек.