Папа Франциск призвал католиков Франции стать строителями нового человечества

15 августа, в торжество Взятия на Небеса Пресвятой Богородицы – ровно через четыре месяца после пожара в парижском соборе Нотр-Дам – столичная архиепархия организовала традиционную богородичную процессию: от моста Сен-Луи сотни верующих, держа в руках чётки Розария и воспевая гимны Деве Марии, направились к церкви Святого Сульпиция, где приняли участие в торжественной Мессе под предстоятельством парижского архиепископа Мишеля Опети. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

По этому случаю Папа Франциск направил участникам молебна специальное послание за подписью ватиканского государственного секретаря кардинала Пьетро Паролина, заверяя всех в своей духовной близости: «Как истинная матерь, Пресвятая Дева Мария шествует с нами, борется вместе с нами и неустанно распространяет близость Божьей любви. Она разделяет историю каждого народа, получившего Евангелие, и стала частью его исторической идентичности». Святейший Отец возносит молитвы Богу по ходатайству Пресвятой Богородицы, дабы реконструкция архитектурной жемчужины Парижа стала убедительным знамением возрождения и оживления веры в христианах Франции. «Пусть они, исполненные надежды, будут для своих семей и общин, в местах своего проживания, строителями нового человечества, основанного на Иисусе Христе».

Послание Папы Римского было зачитано в конце Святой Мессы ректором Кафедрального собора монсеньором Патриком Шове. Во время богослужения архиепископ Мишель Опети по традиции обновил исторический обет короля Людовика XIII, который 10 февраля 1638 года посвятил Францию Пресвятой Деве Марии.