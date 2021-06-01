Папа Франциск признал мученичество перуанской монахини, убитой маоистами

Папа Франциск признал факт мученичества перуанской монахини, убитой в 1990 году боевиками маоистской организации «Сендеро Луминосо», передает Благовест-инфо со ссылкой на ZENIT.

Решение понтифика открывает путь к прославлению Марии Агустины Ривас Лопес в лике блаженных.

Сестра Агустина, которую чаще называли Агучитой, была монахиней основанной во Франции конгрегации Богоматери любви Доброго Пастыря и занималась миссионерской работой среди индейцев народности ашанинка в Перу.

Женщина не интересовалась политикой, она работала вместе с молодыми крестьянками, учила их поварскому искусству, делала своими руками конфеты, помогала чем могла местным женщинам.

27 сентября 1990 года боевики «Сендеро Луминосо» (в переводе – «Сияющий путь») публично казнили 70-летнюю сестру Агучиту вместе с шестерыми местными жителями. Маоисты неоднократно расправлялись с перуанскими священниками и монахинями, утверждая, что христиане, занимающиеся социальной работой, используют дела милосердия ради «эксплуатации трудящихся».

Дело о прославлении монахини было открыто в 2017 году, и в ходе изучения обстоятельств ее смерти в Ватикане пришли к выводу, что она была убита из ненависти к вере во Христа.