Папа Франциск приветствовал обмен пленными между Россией и Украиной и призвал вдохновляться примером новых блаженных

Встречаясь с верными на воскресной полуденной молитве «Ангел Господень» 15 сентября с.г., Папа Франциск приветствовал обмен пленными между Россией и Украиной и заверил в своих молитвах о скорейшем наступлении мира на украинской земле. «На прошлой неделе имел место долгожданный обмен пленными между Российской Федерацией и Украиной. Я рад за освобожденных людей, которые смогли снова обнять своих близких, и продолжаю молиться о скорейшем завершении конфликта и прочном мире на восточной Украине», — сказал Святейший Отец. Напомним, что обмен заключенными между Россией и Украиной прошел 7 сентября: было освобождено по 35 человек с каждой стороны.

Папа также призвал верных руководствоваться примером двух подвижников, причисленных в последние дни к лику блаженных. Так накануне, 14 сентября, в итальянском городе Форли была беатифицирована мирянка Бенедетта Бьянка Порро, отошедшая ко Господу в 1964 г. на 28-м году жизни. «Вся ее жизнь была отмечена тяжкой болезнью, — сказал Понтифик, — однако Господь дал ей силы мужественно переносить ее. Больше того, Он дал ей силы саму болезнь преобразить в яркое свидетельство веры и любви».

Святейший Отец, кроме того, сообщил, что в это самое время, в воскресенье 15 сентября, в немецком городе Лимбурге кардинал Курт Кох провозгласил от имени Преемника Святого Петра блаженным священника-паллотина Рихарда Хенкеса, убитого из ненависти к вере в лагере смерти Дахау в 1945 г. «Так пусть же пример этих двух отважных учеников Христа поддерживает и нас на пути к святости!» — сказал Папа Франциск в заключение.



По материалам Vatican News