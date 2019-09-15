В Католической Церкви еще одна подвижница была причислена к лику блаженных

В субботу, 14 сентября 2019 г., в праздник Воздвижения Всечестного Креста Господня, на Святой Мессе в Кафедральном соборе города Форли в северной части Центральной Италии, кардинал Джованни Анджело Беччу, префект Конгрегации по канонизации святых, от имени Святейшего Отца провозгласил блаженной итальянскую мирянку Бенедетту Бьянки Порро, прожившую на земле 27 лет.

Не могло быть лучшего случая для прославления этой женщины, жизнь которой была запечатлена недугом, помогшим, однако, ей духовно вознестись к Господу, чем день чествования Креста Господня, на котором Иисус Христос спас человечество. «Созерцая Крест, мы понимаем смысл нашей жизни, красоту нашей веры, открывшей нам, что Бог разделил с нами наши страдания и принес Себя в жертву за наше Спасение», – сказал кардинал Беччу в своей проповеди.

Бенедетта Бьянки Порро родилась в местечке Довадоли в провинции Форли 8 августа 1936 года. Когда девочке было всего три месяца, она заболела полиомиелитом и хотя болезнь удалось преодолеть, одна ее нога стала навсегда короче другой. Затем к последствиям перенесенного в раннем детстве недуга добавились симптомы других недомоганий, но, несмотря на неважное состояние здоровья, Бенедетта поступила на физический факультет Миланского университета, откуда впоследствии перевелась на медицинский. Полученные знания помогли ей в 1957 г. самостоятельно поставить себе диагноз и понять природу заболевания, сначала сделавшего ее слепой, а впоследствии – и глухой. Это был периферический нейрофиброматоз, известный также как болезнь Реклингхаузена.

Близость верующих друзей помогла девушке справиться с душевной болью. Дважды совершив паломничество в Лурд, Бенедетта открыла свое призвание: переживать свою болезнь и бороться с ней в близком единении с Господом, в мире, который только Он один мог ей даровать. И постепенно она сама стала примером веры для окружающих, верной помощницей и утешительницей для всех оказавшихся в трудной ситуации и взывавших о помощи. Чем слабее становилось ее тело, тем сильнее была ее душа, тем пышнее расцветала ее вера. Вокруг нее собирались друзья и знакомые, к ней обращались всё новые люди, желая почерпнуть у нее душевной силы. Еще более широкого круга людских сердец она касалась посредством своих писем, отмеченных искренним и глубоким упованием на Господа.



Блаженная Бенедетта отошла в вечность в своем доме 23 января 1964 года, в возрасте всего лишь 27-ми лет. Последним словом, прозвучавшим из ее уст, было: «Спасибо». Святой Папа Иоанн Павел II 23 декабря 1993 года утвердил декрет о признании ее носительницей героических добродетелей, а 7 ноября 2018 года Папа Франциск признал подлинность совершенного ее предстательством чуда: им стало неожиданное исцеление 20-летнего юноши, долгое время пребывавшего в коме после автокатастрофы.



Жизнь блаженной Бенедетти невозможно надлежащим образом понять и правильно оценить, если не рассматривать ее в свете веры и под сенью Креста, коему принадлежит центральное место в христианской жизни. Но, как подчеркнул в своей проповеди кардинал Беччу, «человеческое страдание имеет спасительный характер лишь в том случае, если мы переживаем его так, как это делал пригвожденный ко кресту Христос». По словам префекта Конгрегации по канонизации святых, Бенедетта Бьянки Порро является светлым примером того, «чем является и чем должен стать Крест для нас, христиан». Как настоящий свидетель, она, по примеру Иисуса, принесла свою жизнь в жертву и в единстве с Господом «сумела мужественно преодолеть и перевести в евангельскую перспективу самые ужасные, самые отрицательные обстоятельства своей жизни». Как и другие святые, она еще раз убеждает нас, что «в объятиях Христа Распятого мы обретаем источник света, внутреннего мира и глубокой радости» даже в тех ситуациях, в которых язык Креста, как кажется, является чрезмерно страшным даже для самых стойких верующих.

По материалам Vatican News