Папа Франциск принял в Ватикане президента Эстонии

В четверг, 28 ноября 2019 г., Папа Франциск принял в Ватикане президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая затем встретилась с архиепископом Полем Ричардом Галлахером, Секретарем, ответственным за отношения с государствами.

В коммюнике Ватиканской пресс-службы отмечается, что в ходе проходивших в атмосфере искренности переговоров стороны высоко оценили нынешнее состояние двусторонних отношений, вспомнив при этом Апостольский визит Святейшего Отца в Эстонию в 2018 году, приуроченный к столетию независимости страны. Были также обсуждены некоторые вопросы, представляющие обоюдный интерес, в числе которых: роль образования и воспитания, социальная справедливость и охрана окружающей среды. Были затронуты темы регионального и международного характера, такие как мир и безопасность, многосторонние усилия в интересах предотвращения и разрешения конфликтов, в связи с чем особое внимание было уделено ситуации в Украине а также рассмотрены вызовы, касающиеся будущего Европы.

По материалам Vatican News