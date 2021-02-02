Папа Франциск примет участие в праздновании Всемирного дня общечеловеческого братства

В рамках празднования Дня общечеловеческого братства состоится виртуальная встреча между Святейший Отцом и верховным имамом крупнейшего в исламском мире Университета «Аль-Азхар». Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Папский Совет по межрелигиозному диалогу сообщил, что Папа Франциск примет участие в праздновании Всемирного дня общечеловеческого братства, которое состоится в Абу-Даби 4 февраля, в день, установленный ООН для этого праздника. В мероприятии примут участие шейх Мохаммед ибн Зайд, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и ряд других общественных деятелей. В рамках празднования Дня человеческого братства состоится виртуальная встреча между Святейший Отцом и верховным имамом Аль-Азхара Ахмадом Аль-Тайибом. По случаю праздника будет вручена премия «Зайед» за труды в области установления и развития братских отношений между исповедниками разных религий.

Выбранная ООН дата – 4 февраля – не случайна: именно 4 февраля 2019 года, в ходе апостольской поездки Святейшего Отца в ОАЭ, Папа и верховный имам Аль-Азхара подписали Документ о братстве между людьми ради мира во всём мире и мирного сосуществования. Разработке этого документа они посвятили полтора года, прежде чем обнародовать его по случаю исторической встречи в Абу-Даби. Спустя несколько месяцев был учрежден Комитет по осуществлению Декларации об общечеловеческом братстве, в состав которого вошли, среди прочих, председатель Папского Совета по межрелигиозному диалогу епископ Мигель Анхель Аюсо Гиксот, ректор университета Аль-Азхар профессор Мухаммед Хусейн Махрасави, личный секретарь Папы Франциска Йоаннис Лахзи Гайд, советник верховного имама судья Мухаммед Махмуд Абдель Салам, президент Департамента культуры и туризма Абу-Даби Мухаммед Халифа аль-Мубарак, генеральный секретарь Мусульманского совета старейшин Султан Фейсал Аль Румайти, а также писатель Ясир Хареб Аль Мухайри. Комитет планирует воздвигнуть на острове Саадият «Дом авраамической семьи» с синагогой, мечетью и церковью.