Папа Франциск прибыл в Сингапур (+ ФОТО)

11 сентября 2024 года около 14:15 по местному времени самолет с Папой Римским на борту приземлился в международном аэропорту Чанги в Сингапуре — главном авиатранспортном узле Юго-Восточной Азии и одном из самых больших и красивых аэропортов мира. Франциск стал вторым в истории понтификом, посетившим эту страну (первым в 1986 году стал св. Иоанн Павел II).

Самолет остановился в специально отведенном месте для торжественных встреч. Нунций и глава протокола Сингапура поднялись на борт через передний трап, чтобы поприветствовать Папу Франциска. Затем Святейший Отец спустился на аэродром, где его ждала официальная делегация.

Епископа Рима встретили министр культуры, общества и молодежи Сингапура и его супруга, а также посол Сингапура при Св. Престоле. Вместе они направились в Дендробиум-холл на короткую встречу. Никаких выступлений на этой встрече не планировалось.

После недолгой беседы все вместе спустились на лифте в атриум VIP-комплекса. Там Папу встретили дети. Состоялся также обмен приветствиями между официальными делегациями.

Около 14:45 Святейший Отец отправился в Центр духовных упражнений Святого Франциска Ксаверия, расположенный в 17 километрах от аэропорта. На время визита он станет папской резиденцией, сообщает Vatican News.