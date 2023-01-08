Папа Франциск преподал Таинство Крещения 13 младенцам

В воскресенье 8 января, в праздник Крещения Господня, Папа Франциск преподал Таинство Крещения 13 младенцам. Традиционное богослужение прошло в Сикстинской капелле. Передает русская служба Vatican News.

В своей проповеди Епископ Рима поблагодарил родителей за то, что они принесли своих детей, «дабы они вошли в Церковь». Это прекрасный день, потому что нередко мы не помним дня своего крещения, похожего на день рождения: крещение рождает человека для христианской жизни. Поэтому родители должны помочь своим детям запомнить дату крещения как «новый день рождения», чтобы вспоминать о нём каждый год и благодарить Бога за благодать христианской жизни. Это важное задание родителей. Вскоре младенцы начнут путь, родители и крестные должны помогать им идти вперёд, с детства научить их молиться: молитва будет их силой в любые моменты жизни.

Святейший Отец подчеркнул важность молитвы Пресвятой Богородице: наша Матерь всегда готова помочь в жизненных и духовных невзгодах. Дети будут христианами, и день их крещения – истинный праздник начала прекрасного христианского пути, на котором родители и крёстные должны быть верными спутниками, проводниками и помощниками, подчеркнул в конце проповеди Папа Франциск.