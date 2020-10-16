Папа Франциск предложил создать всемирный фонд борьбы с голодом

16 октября, в день 75-й годовщины основания Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Папа Франциск обратился к её генеральному директору Цюй Дунъюю с поздравительным видеопосланием, в котором предложил создать всемирный фонд борьбы с голодом за счёт военных расходов. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Святейший Отец подчёркивает, что миссия ФАО прекрасна и важна, потому что её сотрудники стремятся искоренить голод и недоедание, способствуя продовольственной безопасности. Тема Всемирного дня продовольствия в этом году – «Взрастим, накормим, поддержим. Вместе. Наше будущее в наших руках» – подчёркивает необходимость решительного сотрудничества с целью «создания инициатив, которые улучшат окружающую среду и подарят надежду многим людям и народам».

За последние 75 лет, отмечает Святейший Отец, ФАО пришла к выводу, что одного производства продовольствия недостаточно: важно обеспечить устойчивость продовольственных систем, а также здоровый, доступный для всех рацион питания. Речь идёт о принятии инновационных решений, способных изменить способы производства и потребления продовольствия в интересах благосостояния народов и всей планеты, повысив тем самым устойчивость в долгосрочной перспективе.

Поэтому, подчёркивает Епископ Рима, в эти трудные времена пандемии COVID-19 ещё более важно поддерживать инициативы ФАО, Всемирной продовольственной программы (ВПП) и Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР) для продвижения устойчивого и диверсифицированного сельского хозяйства, поддержки малых фермерских общин и сотрудничества в области развития сельских районов в беднейших странах.

Мы осознаём, отмечает Папа, нашу обязанность ответить на этот вызов в эпоху, полную противоречий: «С одной стороны, мы являемся свидетелями беспрецедентного прогресса в различных областях науки; с другой стороны, мир сталкивается с множеством гуманитарных кризисов». К сожалению, согласно последним статистическим данным ФАО, число людей, борющихся с голодом и отсутствием продовольственной безопасности, растёт, а нынешняя пандемия ещё больше усугубит эти цифры. Для человечества голод – это не только трагедия, но и позор. В значительной степени люди голодают из-за неравномерного распределения плодов земли, нежелания инвестировать в сельское хозяйство, последствий изменения климата и роста конфликтов в различных частях планеты. С другой стороны, тонны продуктов выбрасываются. Перед лицом этих реалий мы не можем оставаться равнодушными или безучастными: каждый из нас несёт ответственность, подчёркивает Епископ Рима.

Нынешний кризис показывает, что для искоренения голода в мире необходимы конкретные политические действия. Порой «диалектические или идеологические» дебаты уводят от достижения этой цели, и наши братья и сестры продолжают умирать от нехватки питания. Папа Франциск выступает с предложением создать всемирный фонд за счёт средств, которые тратятся на вооружение и другие военные расходы, чтобы навсегда искоренить голод и внести вклад в развитие беднейших стран: «Это позволило бы избежать многих войн и эмиграции множества наших братьев и их семей, вынужденных покидать свои дома и страны в поисках более достойной жизни».

В конце видеопослания Святейший Отец выражает надежду, что работа ФАО будет все более плодотворной, призывая Божье благословение на её сотрудников и всех, кто возделывает землю, кормит голодающих и защищает природные ресурсы, чтобы все могли жить с достоинством, уважением и в любви.