Папа Франциск поздравил верных Восточных Церквей с Пасхой и приветствовал беатификацию аргентинских новомучеников

В воскресенье 28 апреля после чтения полуденной молитвы Regina Caeli Папа Франциск поздравил христиан, придерживающихся Юлианского календаря, с праздником Светлого Христова Воскресенья: «Нашим братьям и сестрам из Восточных Церквей, которые сегодня отмечают Святую Пасху по Юлианскому календарю, я передаю свое сердечное приветствие. Да подарит им Господь Воскресший радость и мир!»

Святейший Отец также приветствовал проведенную в этот день в аргентинском городе Ла-Риоха беатификацию четырех жертв военной хунты, правившей в Аргентине в 70-х годах прошлого столетия, известных под именем «чамикальских мучеников». Это Ординарий Риохи епископ Энрике Анхелелли Карлетти, епархиальный священник Габриэль Жозе Ружеро Лонжевиль, монах-францисканец Карлос де-Диос Муриас и мирянин-катехизатор Венцеслао Педернери. Несмотря на угрозы в свой адрес, они бесстрашно выступали в защиту бедняков и были убиты в 1976 г. Папа Франциск указал, что этих мучеников за веру гнали за правду и за евангельскую любовь и пожелал, чтобы их пример и небесное заступничество поддерживали нас всех, а в первую очередь — тех, кто сегодня служит созиданию более справедливого и солидарного общества.



По материалам Vatican News