Папа Франциск поздравил с Новым Годом по Лунному календарю

Папа Франциск в ходе встречи с верными на молитве «Ангел Господень» в воскресенье 3 февраля поздравил народы, которые будут отмечать Новый Год по Лунному календарю, обратившись к ним с таким кратким посланием:

«5 февраля на Дальнем Востоке и во всём мире миллионы мужчин и женщин будут отмечать Лунный Новый Год. Я хотел бы от всего сердца поздравить вас и пожелать вашим семьям практиковать добродетели, способствующие тому, чтобы жить в мире с самим собой, с другими людьми и со всем творением. Я призываю молиться за дар мира, признавая и приветствуя вклад каждого из вас».

«Лунный Новый Год» иногда называют еще «китайским», поскольку традиция его празднования распространилась в Азии, а затем и по всему миру из Китая.

По материалам Vatican News