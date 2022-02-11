Папа Франциск поздравил Патриарха Варфоломея с юбилеем

Папа Франциск направил поздравительное видеопослание Патриарху Варфоломею в связи с 30-летием со дня его избрания предстоятелем Константинопольского Патриархата. Сообщает русская служба Vatican News.

Святейший Отец говорит о братской дружбе, которая связывает его с Патриархом, и о многочисленных встречах с ним в Риме, Стамбуле, Иерусалиме, Ассизи, Каире, Бари и на острове Лесбос. «С Патриархом Варфоломеем, – отмечает Папа, – нас объединяет осознание общей пастырской ответственности перед насущными вызовами, стоящими теперь перед всей человеческой семьей». Епископ Рима выражает глубокую признательность Вселенскому Патриарху за его приверженность защите творения и за его плодотворные размышления на эту тему: «С началом пандемии и распространением её драматических санитарных, социальных и экономических последствий свидетельство и учение Патриарха о необходимости духовного обращения человечества приобрели ещё большую злободневность».

Преемник Святого Петра подчёркивает, что Первоиерарх Константинопольской Церкви «постоянно указывает на диалог – в милосердной любви и истине – как на единственно возможный путь к примирению между всеми верующими во Христа и к восстановлению их полного единства». По этому пути мы, безусловно, хотим и далее идти вместе, утверждает Папа Франциск: близость и солидарность между нашими Церквами «являются должным вкладом во всеобщее братство и социальную дружбу, в которых остро нуждается человечество».

В заключение Римский Первосвященник выражает наилучшие пожелания Патриарху Варфоломею, вознося молитвы, дабы Господь даровал юбиляру здоровье, духовный мир, радость и ещё больше чувства юмора.