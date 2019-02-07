Папа Франциск поздравил Патриарха Кирилла с 10-летием интронизации

Глава Римско-Католической Церкви Папа Римский Франциск направил послание Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу по случаю десятилетия интронизации Его Святейшества.

«В эти счастливые дни празднования десятой годовщины Вашей интронизации в качестве Патриарха Московского и всем Руси я с радостью выражаю Вам, мой досточтимый брат во Христе, мои наилучшие пожелания и заверяю Вас в моих молитвах. Вместе с Вами я благодарю Бога за обильные благословения, которые Он ниспослал Вам в Вашей жизни и Ваших трудах за те десять лет, что Вы являетесь Пастырем Русской Православной Церкви», — говорится, в частности, в тексте послания.

«С большим удовольствием вспоминая нашу историческую встречу в Гаване, я выражаю благодарность Вашему Святейшеству за Ваш личный вклад в укрепление дружеских отношений между нашими Церквами», — подчеркнул Папа Франциск.

«Молюсь о том чтобы Господь, от Которого нисходит «всякое даяние доброе и всякий дар совершенный» (Иак. 1:17), даровал всяческих благословений — доброго здравия, крепости духа, духовной радости и обильной милости — Вашему Святейшеству в Вашем высоком служении. Еще раз заверяя Вас в моих молитвах за Вас и за всех, вверенных Вашему попечению, я с готовностью обмениваюсь с Вашим Святейшеством братскими объятиями мира о Господе Иисусе Христе и прошу Ваших молитв обо мне», — заключил понтифик.



Источник: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси