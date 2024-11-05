Папа Римский поздравил католиков Эстонии

3 ноября Папа Франциск обнародовал специальное послание по случаю столетия учреждения апостольской администратуры в Эстонии, ныне возведённой в статус епархии. Передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к епископу Таллинскому Филиппу Жан-Шарлю Журдану и всей католической общине страны, Папа выражает сердечные поздравления и духовную близость:

«Эта важная веха в Вашей истории знаменует столетие непоколебимой верности католической вере, благодаря которой эта маленькая, но энергичная Церковь стала источником сострадания и духовного укрепления для бесчисленных мужчин и женщин по всей стране. В то же время эта годовщина знаменует собой непоколебимую надежду и упование на Господа на протяжении десятилетий страданий, оккупации и угнетения».

Особое внимание Епископ Рима уделяет памяти Слуги Божьего архиепископа Эдуарда Готлиба Профитлиха, мужественного пастыря, который до конца оставался со своей паствой, вплоть до пролития крови: его пример служит вдохновением для верующих и напоминает, что даже самые маленькие растения могут принести обильный плод (см. Мф 13,31-32).

Папа выражает уверенность, что столетняя традиция веры и милосердия вдохновит новое поколение священников, монашествующих и мирян на радостное миссионерское служение. Нынешний юбилей предоставляет возможность для духовного обновления и пробуждения миссионерского духа среди молодёжи, чтобы католики Эстонии с новой силой несли свет Евангелия, особенно тем, кто ещё не познал Бога.

В послании звучит призыв к сотрудничеству с представителями других христианских конфессий, чтобы единым свидетельством возвещать Божьи обетования. В условиях войны, «которая вызывает глубокую тревогу и трагически напоминает мрачные моменты прошлых лет», Святейший Отец подчёркивает важность помощи беженцам и уязвимым людям и созидания общества, основанного на мире, справедливости, солидарности и достоинстве каждого человека.

Папа Франциск завершает послание молитвой, дабы Божия благодать и далее сопровождала католиков Эстонии на их пути, исполненном веры, надежды и любви. Вверяя епархию заступничеству св. Виктора и материнскому покрову Пресвятой Богородицы, Матери Церкви, Епископ Рима преподаёт апостольское благословение в качестве залога обильных небесных милостей.



(На фото — Папа Франциск во время Апостольской поездки в Прибалтику шесть лет назад)