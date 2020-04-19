Папа Франциск поздравил духовенство и верных Восточных Церквей с праздником Светлого Христова Воскресения

19 апреля, в воскресенье Октавы Пасхи по Григорианскому календарю, перед чтением молитвы «Царица Небесная», Папа Франциск поздравил братьев и сестёр из Восточных Церквей, которые в это воскресенье отмечают светлый праздник Пасхи. Сообщает корреспондент Vatican News София Халходжаева.

Обращаясь к верующим, Святейший Отец сказал:

«Воскликнем вместе: ‘Господь истинно воскрес!’ (Лк 24.34). В это время испытаний мы особенно чувствуем, сколь великим даром является надежда, рождающаяся из осознания того, что мы были возрождены со Христом!», – подчеркнул Папа и выразил радость в связи с тем, что некоторые католические общины восточного обряда по экуменическим мотивам празднуют Пасху вместе с православными Церквами. «Пусть это братство послужит поддержкой там, где христиане составляют меньшинство», – призвал Папа Франциск.