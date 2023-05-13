Папа Франциск: посол – строитель мостов и человек надежды (+ ФОТО)

13 мая Епископ Рима принял верительные грамоты у новых чрезвычайных и полномочных послов при Святейшем Престоле из Исландии, Бангладеш, Сирии, Гамбии и Казахстана. Передает русская служба Vatican News.

В обращении к дипломатам Папа Франциск выразил обеспокоенность текущей ситуацией в мире: во многих странах люди страдают из-за конфликтов, нищеты, природных катаклизмов, изменения климата, социальных, экономических и гуманитарных кризисов. «Война в Украине приносит неисчислимые страдания и гибель», – подчеркнул Епископ Рима:

«Когда же мы научимся у истории, что пути насилия, угнетения и безудержной амбиции завоевания земель не ведут к общему благу? Когда мы поймём, что инвестировать в благосостояние людей всегда лучше, чем тратить ресурсы на создание смертоносного оружия? Когда мы поймём, что социальные, экономические вопросы и вопросы безопасности взаимосвязаны? Когда же придёт осознание, что мы – единая человеческая семья, по-настоящему процветающая лишь тогда, когда все её члены пользуются уважением, заботой и вносят собственный вклад? Пока мы не придём к такому пониманию, люди будут жить в условиях того, что я называю фрагментарной третьей мировой войной».

По словам Папы, внимание к этим проблемам не должно исчезать на фоне «чрезвычайного научно-технического прогресса» и шагов, предпринятых для решения социальных проблем и развития международного права. Необходимо «сохранять оптимизм и твёрдо верить в способность человеческой семьи успешно противостоять злободневным вызовам».

Святейший Отец особо остановился на древней и благородной миссии посла, о которой говорил уже апостол Павел. Люди, ведущие диалог и наводящие мосты, могут стать примером надежды:

«Надежды на высшее благо человечества. Надежды на существование общего языка, ибо все мы – часть человеческой семьи. Надежды на то, что всегда найдутся слова для избежания конфликта или его разрешения мирным путём. Надежды на то, что мир – это не эфемерная мечта. Верно служа своей стране, посол старается отбросить лишние эмоции и преодолеть укоренившиеся позиции, чтобы найти приемлемые решения. Конечно, эта задача не из лёгких. Голос разума и призывы к миру часто остаются неуслышанными. Однако ситуация в мире лишь ещё больше подчёркивает необходимость того, чтобы послы и их коллеги были сторонниками диалога, поборниками надежды».

Папа Франциск подчеркнул, что, ценя важную роль послов, Святейший Престол обязуется защищать «неприкосновенное достоинство каждого человека, содействовать общему благу и укреплять человеческое братство между всеми народами». Его усилия не преследуют политических, коммерческих или военных целей, но заключается в «соблюдении позитивного нейтралитета», который вовсе не означает «этического нейтралитета», особенно перед лицом человеческих страданий. Святейший Престол занимает «чёткую позицию в международном сообществе, которая позволяет ему лучше способствовать разрешению конфликтов и других вопросов», – сказал в конце встречи Епископ Рима.