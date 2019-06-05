Папа Франциск посетит с Апостольским визитом Японию «по следам» Иоанна Павла II

Архиепископ Тарцизий Исао Кикути на встрече с духовенством Токийской арзхиепархии, имевшей место 3 июня с.г., поделился информацией относительно подготовки визита Папы Франциска в «страну восходящего солнца».

О том, что этот визит планируется на ноябрь 2019 г. сообщил сам Папа по дороге на Всемирный день молодежи в Панаме, отвечая на вопрос японской журналистки относительно возможного посещения Понтификом ее страны. Как сообщил ординарий Токийской архиепархии Папа Франциск встретится с верными на бейсбольном стадионе Tokyo Dom, а с молодежью — на арене Nippon Budocan.

Архиепископ Кикути также заметил, что нынешнему Епископу Рима уже 82 года и он не может перемещаться столь динамично, как это делал святой Папа Иоанн Павел II, которому на момент его визита в Японию был только 61 год. Поэтому, хотя со всех концов страны Папе поступает множество приглашений посетить тот или иной конкретный регион, далеко не всеми такими приглашениями он сможет воспользоваться. «Мы надеемся, что верные из Фукусимы — региона, пострадавшего от стихийного бедствия и аварии на атомной электростанции — сами приедут в Токио, а не Папа поедет проведывать их там», — сказал, в частности, японский иерарх.

Как и в ходе визита в Японию Иоанна Павла II, планируется встреча Святейшего Отца с членами императорской семьи: он посетит императора Нарухито и его супругу, императрицу Масако, которая является выпускницей католического лицея. Понтифик также встретится с премьер-министром страны Синдзо Абэ.

Источник: Vatican News