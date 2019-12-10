Папа Франциск посетил выставку «100 вертепов в Ватикане»

Вечером 9 декабря с.г. Папа Франциск посетил выставку «100 вертепов в Ватикане», которая накануне открылась в Зале Папы Пия Х при резиденции Папского Совета по содействию новой евангелизации. После своего визита в первое воскресенье Адвента в санктуарий «Вертепа в Греччо» и подписания там Апостольского послания «Admirabile signum», Понтифик таким образом желал еще раз засвидетельствовать свое уважение к благочестивой традиции сооружать Рождественские вертепы.



У входа в помещение, где проходит выставка, Святейшего Отца встретил председатель Папского Совета по содействию новой евангелизации (под патронатом которого и устроена данная экспозиция) архиепископ Рино Физикелла. Он лично показал Преемнику Святого Петра выставленные экспонаты. В ходе своего визита Папа пообщался с присутствующими здесь же художниками, изготовившими вертепы, и их семьями, а в завершение произнес молитву и благословил присутствующих. Камерный хор «Kodály» из Будапешта, специально приехавший в Ватикан на открытие выставки, исполнил несколько колядок.



По материалам Vatican News