Папа Франциск поможет открыть в Риме русский старообрядческий храм

Папа Франциск пообещал помочь открыть храм старообрядцев в исторической части Рима, сообщил «Интерфаксу» глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов по итогам прошедшей в пятницу встречи с Понтификом, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Интерфакс.

«Это была моя первая встреча с Папой после создания Союза, речь шла о получении разрешения на строительство старообрядческого храма в Риме – Папа сказал, что всячески поспособствует», –рассказал собеседник агентства.

По замыслу Севастьянова, будущий храм должен вмещать порядка 150 человек, назвать его предполагается в честь Сергия Радонежского – «святого, который является символом Древней Руси и при этом почитаем Папой и итальянцами». В ходе встречи глава Союза староверов подарил Римскому Епископу старообрядческую икону преподобного Сергия начала XX века, вручную вырезанную из дерева (Сергий Радонежский в знак смирения использовал только деревянные сосуды, в том числе для Евхаристии). «Папа очень живо интересовался жизнью староверов во всём мире, с интересом узнал об их нынешнем переселении из Латинской Америки в Россию», — отметил Севастьянов. По его словам, в Италии сегодня тоже есть большая старообрядческая община, состоящая в основном из румын, молдаван и украинцев, — всего порядка 20 тысяч человек, большинство которых выехали на Запад после 1991 года в поисках лучшей доли. «Понятно, что эти люди представляют разные старообрядческие согласия, поэтому брать благословение на открытие храма в Италии было просто не у кого. Если всё получится, передадим его потом тому согласию, представителей которого в Риме окажется больше всего», — пояснил собеседник агентства.

Он также рассказал, что в настоящее время в Италии есть только один действующих храм староверов – в Турине, на севере страны, а многие старообрядцы молятся по квартирам. Ранее Папа передал небольшие католические храмы римским общинам православных греков, болгар и румын, напомнил Севастьянов.