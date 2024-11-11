Папа Франциск: помолимся о мире во всем мире

После чтения молитвы Angelus 10 ноября Папа Франциск в очередной раз призвал молиться о мире в Украине, «где разрушаются также больницы и другие гражданские объекты»; молиться о Палестине, Израиле, Ливане, Мьянме, Судане, – о мире во всем мире. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец сообщил, что 9 ноября в Севилье был провозглашен блаженным отец Хосе Торрес Падилья, сооснователь Конгрегации сестер Общества Креста. «Он жил в Испании XIX века и отличился как священник-исповедник и духовный наставник, свидетель великого милосердия к нуждающимся. Пусть его пример прежде всего поддерживает священников в их служении», – призвал Епископ Рима.

Три года назад была запущена платформа действий Laudato si’, напомнил Святейший Отец и поблагодарил всех, кто трудится на благо этого проекта. В связи с годовщиной Папа выразил надежду на то, что Конференция по изменению климата СОР29, начинающаяся в Баку, внесет эффективный вклад в защиту общего дома.

Святейший Отец выразил духовную близость жителям острова Флорес в Индонезии, пострадавшим от извержения вулкана, заверил в молитвах о жертвах, их семьях и перемещенных лицах и напомнил о жителях Валенсии и других регионов Испании, которые борются с последствиями наводнения.

«Спрошу вас: молились ли вы о Валенсии? Думали ли о том, чтобы как-то помочь этим людям? Это просто вопрос».

Упомянув о сложной ситуации в Мозамбике, Святейший Отец призвал к диалогу, терпимости и неустанному поиску справедливых решений:

«Помолимся обо всех жителях Мозамбика, дабы нынешняя ситуация не заставила их потерять веру в путь демократии, справедливости и мира».

Папа напомнил о том, что во второе воскресенье ноября Церковь в Италии празднует День благодарения. Выразив признательность всем, чей труд связан с сельским хозяйством, Святейший Отец призвал возделывать землю таким образом, чтобы сохранить ее плодородие и для будущих поколений.

Завершая встречу, Епископ Рима тепло приветствовал паломников, в особенности из Казахстана, России, США, с Корсики, из Португалии и Польши.