Папа Франциск поблагодарил Caritas Толедо за миссию милосердия

5 декабря Папа Франциск принял на частной аудиенции делегацию Caritas из архиепархии Толедо по случаю 60-летия её миссии в регионе. На протяжении этих десятилетий Caritas в Толедо оказывала помощь слабым и уязвимым, воплощая евангельские идеалы милосердия. Передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к присутствующим, Святейший Отец поблагодарил гостей за многолетнюю деятельность и подчеркнул, что их миссия не ограничивается лишь оказанием конкретной помощи, но она становится важной движущей силой для перемен в обществе, пробуждая дух братства и стремление к справедливост

Папа Франциск отметил, что деятельность Caritas – это не просто проявление гражданской ответственности или гуманности, но и важная форма евангелизации. Он подчеркнул универсальный характер языка милосердия, который «не нуждается в переводчике и понятен каждому». Этот язык выражается в свидетельстве и усилиях сотрудников организации, которые остаются верными Христу и Его Евангелию.

Говоря о достижении высоких целей, Папа Франциск акцентировал внимание на важности усердной работы каждого. Он добавил, что социально-благотворительная деятельность требует прочной человеческой и духовной формации, которая позволяет эффективно решать социальные проблемы в свете учения Церкви.

Святейший Отец также призвал делегатов Caritas продолжать свое служение, учась у Господа через молитву, чтение Слова Божьего, участие в Таинствах и внимание к голосу пастырей и нуждающихся. «Будьте наставниками мудрости, в которой так остро нуждается мир», – отметил Папа.

«Пусть Господь благословит вас через тех, кто не имеет крыши над головой, а Дева Мария всегда будет рядом», – сказал Святейший Отец и попросил о молитве.