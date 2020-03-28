Папа Франциск передал 30 аппаратов ИВЛ итальянским больницам

Глава Римско-Католической Церкви поручил Службе Папских Милостей передать итальянским больницам 30 аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на CNA.

Какие именно больницы получат респираторы из Ватикана, пока что не сообщалось. Поскольку коронавирус, эпидемия которого свирепствует сегодня во всем мире и, в частности, в Италии, поражает дыхательные пути, аппараты ИВЛ необходимы для спасения жизни многих больных. В эти дни в больницах ощущается острая нехватка таких аппаратов.

Несмотря на строгие санитарные меры Служба Папских Милостей продолжает кормить бездомных Рима – минимум два раза в неделю. Также эта служба, которую возглавляет кардинал Конрад Краевский, координирует доставку свежего йогурта монашеской общине, которая, в свою очередь, передает еду бездомным.