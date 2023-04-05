Папа Франциск: пенсионное обеспечение должно быть справедливым и устойчивым для будущих поколений

3 апреля Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане делегатов Итальянского института социального страхования (INPS) по случаю 125-летия основания этого учреждения. Передает русская служба Vatican News.

В современном обществе, которое мало интересуется судьбой новых поколений, экологический кризис и государственный долг взвален на плечи молодёжи, отметил Святейший Отец, подчёркивая важность социального обеспечения, которое «удерживает вместе разные поколения». Существует проблема демографической зимы, которую также необходимо учитывать: отсутствие смены поколений может сильно ограничить систему пенсионного обеспечения, так как «все зависимы друг от друга» и социальная жизнь держится благодаря сетям солидарности общин.

Общее благо созидается ежедневным трудом миллионов людей, отметил Папа. Чтобы социальное обеспечение соответствовало вызовам стареющего общества, «нужно сказать нет» нелегальной и нестабильной работе, становясь на защиту достойного, свободного и креативного труда.

«Пенсионное обеспечение является формой участия в благополучии собственном и благополучии других людей. Выделение экономических ресурсов и гарантированный доступ к здравоохранению – это драгоценные блага, которые могут скрепить разные периоды жизни».

По словам Папы, Итальянский институт социального страхования призван «заботиться о людях в будущем». Требуются мудрые политики, руководствующиеся критерием братства и умеющие «различать времена года», не растрачивая ресурсов и не оставляя новые поколения в тяжёлом положении.

В конце речи Франциск поблагодарил гостей за их служение трудящимся и помощь безработным, больным, пострадавшим от травм на производстве и старикам.

«Продолжайте осуществлять право на пенсию, чтобы в итальянской общественной ткани укреплялась культура общего блага, обеспечения и устойчивости».