Папа Франциск отслужил поминальную Мессу по почившим кардиналам и епископам

Согласно традиции 4 ноября Папа Франциск совершил в соборе Святого Петра заупокойную Мессу о кардиналах и епископах, скончавшихся за последний год.

В своей проповеди Папа остановился на первом литургическом чтении – из Книги Плача Иеремии – и в особенности на словах «Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа… и молчит». Папа пояснил, что речь идет не об отправном пункте, а о достигнутой цели. Священный автор достигает упования на Господа, и это упование рождается не от сиюминутного энтузиазма, не от эмоций или чувств. Оно вызревает в терпении, как это произошло с Иовом: сначала он знал о Боге «понаслышке», но затем постиг Его посредством живого опыта. Чтобы это произошло, необходимо длительное внутреннее преображение, нужно пройти через горнило страданий, чтобы научиться ожидать в терпеливом молчании. Это терпение не означает покорность участи: оно поддерживается ожиданием Господа, пришествие Которого неоспоримо, и Он не может разочаровать.

Папа подчеркнул, что важно обучиться искусству ожидания Господа в молчании, особенно в период испытаний, — в молчании, преисполненном надежды. Только так мы можем подготовиться к самому последнему и самому большому жизненному испытанию – смерти. Но прежде идут испытания каждого момента, крест, который мы несем теперь.

Каждый из нас должен достичь зрелости в этом терпении, а это нелегко. Часто трудности и проблемы приводят к раздражению и чувству безысходности, и велик соблазн впасть в пессимизм и видеть все в черном свете. В таком случае кажется, что жизнь – это непрерывная цепочка бедствий. Но именно в этой бездне «полыни и желчи» (Плач 3,19) Бог приближается, чтобы нас спасти. Когда горечь достигает своей вершины, неожиданно расцветает надежда. «Как ужасно дожить до старости в разочаровании и горечи, с сердцем, критикующим все новое», — отметил Папа.

«Кто держится Господа, тот и в самом зените страданий увидит, как Он раскрывает эту боль, превращая ее в двери, впускающие надежду. Речь идет о пасхальном опыте».

Страдание обновляет, потому что оно освобождает от всяческой шелухи и учит смотреть за пределы мрака, дабы постичь, что Господь поистине спасает и что Он властен преобразить все, даже смерть. Он позволяет нам пройти через трудности не для того, чтобы нас оставить, но чтобы нас сопровождать. Бог сопровождает, прежде всего в скорби, как отец, который растит сына, находясь рядом в моменты трудностей, но не заменяя его, подчеркнул Папа.

«Боль остается тайной, но в этой тайне мы можем по-новому открыть отцовство Бога, посещающего нас в испытании».

«Сегодня, перед тайной искупленной смерти, давайте попросим о благодати взглянуть по-новому на превратности судьбы», — призвал Папа и вновь подчеркнул, как важно уметь терпеливо ждать, не преуменьшая серьезности страданий, но поднимая взор к Господу, уповая на Него и молясь.

В конце проповеди Папа пригласил к молитве о кардиналах и епископах, почивших за последний год, и напомнил, что многие из них умерли из-за ковида, в непростых ситуациях, которые усугубили их страдания.

«Да вкусят теперь эти наши братья радость евангельского приглашения, обращенного Господом ко всем Его верным слугам: ʺПриидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мираʺ (Мф 25,34)».



Источник: Vatican News