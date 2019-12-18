Папа Франциск отметил свой очередной день рождения

17 декабря Папе Франциску исполнилось 83 года.

Хорхе Марио Бергольо родился в Буэнос-Айресе в 1936 году в семье эмигрантов из Пьемонта (Италия). Получив диплом химика-технолога, принял решение посвятить себя служению Богу и в 1958 году поступил в семинарию, а также в новициат Общества Иисуса. В 1969 году был рукоположен во священники, в 1973-м – назначен провинциальным настоятелем Общества Иисуса. В 1992 году получил епископскую хиротонию, в 1998-м назначен архиепископом Буэнос-Айреса и примасом Аргентины. На констистории 21 февраля 2001 года Папа Иоанн Павел II возвел его в кардинальское достоинство. Кардинал Бергольо был избран очередным Преемником Святого Петра на конклаве 13 марта 2013 года.

Тысячи верующих прислали ему свои поздравления по электронной почте, поступили тысячи писем от детей. А миллионы людей во всём мире выбрали социальные сети, чтобы добавить свои пожелания, мнения или комментарии под одной из фотографий Папы, опубликованных на официальном аккаунте Franciscus. Со всего мира поступили бесчисленные поздравления от религиозных лидеров, глав государств и правительств, представителей мира науки, культуры, искусства. Поздравил Святейшего Отца и его предшественник, Папа на покое Бенедикт XVI.

Лучшим же подарком для Папы Франциска будет то, о чем он просит на каждой из своих аудиенций и встреч: «Не забывайте молиться за меня!» А потому вознесем и наши молитвы за Преемника Святого Петра, испрашивая для него опеки Пресвятой Богородицы и даров Святого Духа, чтобы он, познав Божью волю, осуществлял замыслы, направленные на обновление Церкви в современном мире.

Многая и благая лета, Святейший Отче!