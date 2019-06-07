Папа Франциск откликнулся на 75-летний юбилей высадки союзников в Нормандии призывом к всемирному братству

Папа Франциск направил послание ординарию французской епархии Байе-Лизье епископу Жан-Клоду Буланже по случаю 75-летия «Дня Д». Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

6 июня 1944 года в Нормандии состоялась историческая высадка союзных войск, которая «имела решающее значение в борьбе с нацистским варварством и проложила путь к окончанию войны», пишет Святейший Отец, с благодарностью вспоминая «всех солдат из разных стран, включая Францию, которые проявили мужество, посвятив себя и отдав свои жизни во имя свободы и мира. Я вверяю их безграничной милосердной любви Господа, равно как миллионы жертв этой войны, не забывая о тех, кто воевал с немецкой стороны в послушании режиму, пронизанному убийственной идеологией».

Епископ Рима выражает пожелание, чтобы воспоминание высадки в Нормандии побудило европейских «христиан всех конфессий, верующих других религий и людей доброй воли содействовать подлинному всемирному братству, развитию культуры встречи и диалога, внимательной к малым и бедным». «Я надеюсь, — пишет в заключение Папа, — что это воспоминание поможет всем поколениям в Европе и во всём мире решительно подтвердить: мир основан на уважении каждого человека, независимо от его истории, на уважении закона и общего блага, на доверенном нам творении, а также на нравственном богатстве, переданном предыдущими поколениями».