Папа Франциск обратился с видеопосланием по случаю Всемирного дня общечеловеческого братства

4 февраля Папа Франциск обнародовал видеопослание, приуроченное ко Второму всемирному дню человеческого братства. Сообщает русская служба Vatican News.

Святейший Отец тепло приветствует верховного имама Аль-Азхара Ахмада Аль-Тайиба, с которым ровно три года назад в Абу-Даби он подписал Документ об общечеловеческом братстве. «В эти годы, – отмечает Папа, – мы шли как братья, осознавая, что – уважая наши культуры и традиции – мы призваны строить братство в качестве барьера против ненависти, насилия и несправедливости».

Епископ Рима благодарит «всех, кто сопровождает нас на этом пути»: шейха Мохаммеда ибн Зайда «за его постоянную приверженность этому направлению», Высший комитет по Декларации о братстве «за его многие инициативы в разных частях мира», а также Генеральную ассамблею ООН за то, что она учредила Международный день человеческого братства. Святейший Отец благодарен «всем гражданским и религиозным институтам, которые поддерживают это благородное дело».

«Братство, – подчёркивает Папа, – это одна из фундаментальных и универсальных ценностей, которая должна лежать в основе отношений между народами, чтобы страдающие или обездоленные не чувствовали себя отверженными и забытыми, а принимались и поддерживались как часть единой человеческой семьи. Мы братья!»

Все люди должны стать проводниками культуры мира, которая поощряет устойчивое развитие, терпимость, инклюзивность, взаимопонимание и солидарность, говорит Папа: «Мы все живём под одним небом, независимо от места и образа жизни, цвета кожи, религии, социального класса, пола, возраста, состояния здоровья и экономического положения». Мы все разные и в то же время одинаковые – что стало ещё более заметно в период пандемии – и не можем спастись в одиночку: «Мы живём под одним небом, и во имя Бога мы, Его творения, должны признать друг друга братьями и сёстрами». Верующие разных религиозных традиций призваны взирать на небеса, «потому что тот, кто поклоняется Богу искренним сердцем, также любит своего ближнего».

Сегодня, подчёркивает Преемник Святого Петра, самое время идти вместе, пожать друг другу руки, почтить наше единство в многообразии, чтобы заявить миру: «Пришло время для братства». Это не время для безразличия: либо мы братья, либо все разрушится, и «мы видим это в малых войнах, в нынешней третьей фрагментарной мировой войне, в уничтожении народов, в голодающих детях, в падении уровня образования». Сейчас не время для забывчивости, утверждает Папа: мы всегда должны помнить о том, что Бог обещал Аврааму потомство, а именно – нас, и это обетование касается братства между людьми, «широкого и яркого, как звезды на небе».

Предстоятель Вселенской Церкви говорит о том, что путь братства долог и труден, но именно он – «якорь спасения для человечества», над которым нависают многочисленные угрозы. Мы действительно «можем жить в гармонии и мире, осознавая необходимость более братского мира, потому что все мы – Божьи создания: братья и сёстры».

В заключение Папа Франциск призывает всех людей доброй воли посвятить себя делу мира и «откликнуться на конкретные проблемы и нужды последних, бедных, беззащитных», становясь «ремесленниками мира и справедливости», в гармонии между различиями и уважении к самобытности каждого из нас.