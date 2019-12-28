Папа Франциск обратился с посланием к участникам 42-й европейской встречи молодёжи Тэзе

Папа Франциск направил послание молодым участникам 42-й европейской встречи под эгидой экуменической общины Тэзе. Святейший Отец призывает молодёжь отправиться в путь, встречаться с другими людьми и отвечать на злободневные вызовы современного общества. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Тысячи молодых людей собрались в польском городе Вроцлав, который в третий раз принимает эту встречу европейской христианской молодежи: на этот раз она проходит с 28 декабря 2019 по 1 января 2020 года. В послании за подписью государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина говорится:

«Дорогие молодые люди, собравшиеся по инициативе Общины Тэзе на 42-ю Европейскую встречу! В этом году вы приехали в Польшу, на родину святого Папы Иоанна Павла II. Его преемник, Папа Франциск, сопровождает вас молитвой и призывает углубить – вместе с христианами Польши – тему этой встречи во Вроцлаве: ‘Всегда в пути, не отрываясь от корней’.

Польша – это страна, укоренённая в вере. Эти корни позволили её народу выстоять в трудные времена, когда надежда таяла. Вы обнаружите, как многому можно научиться у людей, которые оставались верными Христу, когда искушал выбор лёгкого пути. Эти христиане осмелились верить в иное будущее. Вместе откройте для себя, что укоренение в вере призывает и побуждает вас протягивать руку помощи другим и отвечать на новые вызовы нашего общества, особенно перед лицом опасностей, которые угрожают нашему общему дому. ‘Корни – это не якоря, которые привязывают нас к другим эпохам и мешают воплощать себя в современном мире. <…> Напротив, это место крепления, которое позволяет нам развиваться и отвечать на новые вызовы’ (Christus vivit, п. 200).

Отправляясь на поиски вместе со многими другими, вы найдёте огромную радость в этом путешествии, иногда – как Авраам – не зная заранее пункта назначения. Будьте всегда готовы к новым стартам, свидетельствуйте о Евангелии и пребывайте в полной мере среди окружающих вас людей, особенно среди самых бедных и несчастных. ‘Не ждите завтрашнего дня, чтобы вместе содействовать преобразованию мира своей энергией, смелостью и креативностью. <…> Вы – настоящее Бога, Который хочет, чтобы вы были плодотворны’ (там же, п. 178).

Святейший Отец благословляет вас: молодёжь, братьев из общины Тэзе, а также семьи и приходы, которые вас принимают. Пусть вера Пресвятой Девы Марии, которая также пошла ‘с поспешностью’ (Лк 1,39), поддерживает пламя вашего упование на её Сына».