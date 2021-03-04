Папа Франциск обратился к участникам презентации Fratelli tutti в Москве со специальным посланием

Святейший Отец обратился со специальным посланием к участникам презентации русскоязычного перевода его энциклики Fratelli tutti, которая прошла 3 марта с.г. в Культурном центре «Покровские ворота»:

Дорогие братья и сестры,

Прекрасной, радостной неожиданностью стала для меня новость о том, что энциклика Fratelli tutti была переведена на русский язык и представлена в Москве, в Культурном центре «Покровские ворота». Таким образом она стала доступна большому числу людей доброй воли, которые пожелают ознакомитьcя с этим текстом.

Меня порадовало и впечатлило, что этот русскоязычный перевод подготовил к печати именно Muslim International Forum. Я думаю, что размышление и диалог об этой энциклике может послужить помощью не только для Российской Федерации, где диалог между христианами и мусульманами призван возрастать, но и для всей человеческой семьи. Действительно, в глобализованном и взаимосвязанном мире, в котором мы живем, то, что делается в одном уголке, имеет последствия повсюду.

Кроме того, я верю, что открытое и искреннее обсуждение тем, затронутых в (энциклике) Fratelli tutti, может содействовать диалогу между религиями. В самом деле, братство рождается из того факта, что мы признаем единого Отца. А если все мы – дети одного Отца, то мы можем называть друг друга братьями и прежде всего жить как таковые.

С этими чувствами признательности я желаю всем вам плодотворного углубления этого текста и возможности извлечь пользу для личной и общественной жизни.

Из Ватикана, 17 февраля 2021 года, Пепельная среда